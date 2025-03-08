Antalya'da toplu ulaşımda kadınlara 8 Mart sürprizi

Kaynak: İHA
Antalya'da toplu ulaşımda kadınlara 8 Mart sürprizi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla toplu ulaşım araçlarını kullanan kadın şoförlere ve kadın yolculara çiçek verilerek kutlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla toplu ulaşım araçlarını kullanan kadın şoförlere ve kadın yolculara çiçek vererek kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlara yönelik farkındalık oluşturmak ve kadınların toplumdaki değerini vurgulamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlerken, bu özel günü anlamlı bir jestle kutladı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, toplu ulaşım araçlarını kullanan kadın yolculara çiçek hediye etti.

Toplu ulaşımda görev yapan kadın şoförlerin de Emekçi Kadınlar Günü çiçekle kutlandı.

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