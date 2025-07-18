Antalya’da trafik denetimlerinde ceza yağdı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, 1 hafta boyunca kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve sürücülerde "Yakalanma riski" algısını artırmak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Helikopter ve drone destekli uygulamalarda, toplam 57 bin 623 araç ve sürücü denetlendi. Denetimlerde Yük taşıyan 6 bin 728 araç, yolcu taşımacılığı yapan 2 bin 774, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanım tespit edilen 6 bin 96 araç, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 15 bin 624, motosiklet ve motorlu bisiklet 12 bin 224 araca cezai işlem uygulandı.

TESPİT EDİLEN İHLALLER

Son bir haftada gerçekleştirilen denetimler kapsamında; yasak yere park eden 2 bin 615 sürücüye, engelli park yerlerini işgal eden 312 kişiye, hız ihlali yapan 2 bin 175 kişiye, alkollü araç kullanan 268 sürücüye, korsan taşımacılık yapan 10 kişiye, abartı egzoz kullanan 98 araca, kırmızı ışık ihlali yapan bin 219 kişiye, emniyet kemeri takmayan bin 543 sürücüye, kask takmayan 3 bin 872 kişiye ve ehliyetsiz ya da iptal edilmiş ehliyetle araç kullanan 309 sürücüye işlem yapıldı. Bu kapsamda toplam 16 bin 722 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.