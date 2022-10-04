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Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri bebek iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 00:29
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Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
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Durali Erdil idaresindeki otomobil, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda, Turgut Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Erdil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 2 yaşındaki Miray Erdil, 8 yaşındaki Elif Yade Erdil ile İngiliz uyruklu Stuart Smith ve Jacoeline Smith S. ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2 yaşındaki Miray, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. (AA)

Antalyada trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

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