﻿Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Durali Erdil idaresindeki otomobil, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda, Turgut Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Erdil'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 2 yaşındaki Miray Erdil, 8 yaşındaki Elif Yade Erdil ile İngiliz uyruklu Stuart Smith ve Jacoeline Smith S. ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 2 yaşındaki Miray, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kaza çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. (AA)
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