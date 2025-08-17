Antalya’da tur minibüsü şoförü aracında ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsü şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, özel bir firmada çalışan tur minibüsü sürücüsü Mehmet Emin Ceylan (50), aracını Boğazkent Mahallesi'nde beach park yanına park ettikten sonra dinlenmek için içerisine geçti. Sabah saatlerinde Ceylan'a ulaşamayan firma yetkilileri, aracın bulunduğu bölgeye gitti.

Aracın içinde sürücünün hareketsiz yattığını gören yetkililer, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Ceylan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

