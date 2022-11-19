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Turistler Kasım ayının ortasında dalgalara kafa tuttu

Meteoroloji'nin 'sarı kod' ile uyardığı iller arasında yer alan Antalya’da öğlen saatlerinde güneşin açtığını gören turistler, Konyaaltı Sahili’ne gelerek denize girdi. İsveçli iki turistin Kasım ayının ortasında dev dalgalar arasında çocuklar gibi eğlenmesi şaşkınlık yarattı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 14:57
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Antalya'da turistler Kasım ayının ortasında dalgalara kafa tuttu

Turistler Kasım ayının ortasında dalgalara kafa tuttu
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İHA'nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı kod’ ile uyardığı iller arasında yer alan Antalya’da dün akşam ve bu sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Kent merkezi ve doğu ilçelerini etkileyen kuvvetli sağanak ve rüzgar, sabah saatlerine kadar etkisi gösterdi. 

Hava sıcaklığının düştüğü kentte, öğlen saatlerinde ise güneş açtı ve sıcaklık 21 dereceye kadar çıktı. Güzel havayı fırsat bilen yabancı turistler ise Konyaaltı Sahili’ne gelerek denizin, güneşin tadını çıkardı, bazıları da spor yapmayı tercih etti. Yaklaşık 2-3 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar, falezleri döverek görsel şölen oluşturdu.

Dalgalardan oluşan köpükle beyaz renge bürünen sahilde, İsveçli iki turistin dalgalar arasındaki eğlencesi, görenleri hem şaşırttı hem tebessüm ettirdi. Sahile vuran dev dalgalara karşı direnmeye çalışan ikili, zaman zaman dengelerini kaybetti.

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