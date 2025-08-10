Antalya'da turistlere kaza şoku: 5'i Hollandalı 6 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i Hollanda uyruklu 6 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün aynı istikamette seyir halindeki tur otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i Hollanda uyruklu 6 kişi yaralandı.

aw514438-01.jpg

Kaza; Manavgat içesi Kızılağaç Mahallesi Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Burak A.'nın kullandığı 07 HZZ 67 plakalı tur minibüsü aynı istikamette gitmekte olan Halil C.'nin kullandığı 07 SE 999 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.

aw514438-03.jpg

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

aw514438-04.jpg

Kazada tur aracında yolcu olarak bulunan Elif Naz Şirin ile Hollanda Uyruklu Yasmin Jeanne Mensing, Marco Jan Mensin, Cindy Alexandro Oving, Faya Rose Mensing ve Tyrese Colin Mensing yaralandı.

aw514438-05.jpg

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

aw514438-06.jpg

Öte yandan kaza yapan araçların yol ortasında kalması nedeniyle D-400 Karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

