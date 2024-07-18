Antalya’da uçurumdan denize düşen araçta sürücü ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Antalya’da uçurumdan denize düşen araçta sürücü ağır yaralandı

Antalya'da sürücünün direksiyon hakimiyetinden çıkan araç uçuruma düştü.

Antalya'nın Gazipaşa-Alanya sahil yolunda meydana gelen kazada, hafif ticari bir araç uçurumdan denize düştü. Kaza, dün akşam saat 19.55 civarında Alanya’ya bağlı Uğrak Mahallesi’nde gerçekleşti. Furkan Ç. (23) yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı ve takla atarak kayalıkların arasında durabildi.

Kazanın ardından, durumu gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücü Furkan Ç.'yi uzun süren çalışmalar sonucunda araçtan çıkardı. Ambulansa alınan Furkan Ç., Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, ileri tetkik ve tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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