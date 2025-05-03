Antalya'da Uluslararası Su Sporları Festivali yapıldı

Kaynak: AA
Antalya'da Uluslararası Su Sporları Festivali yapıldı

X-Waters Antalya Uluslararası Su Sporları Festivali gerçekleşti. Yüzme yarışlarına 30 ülkeden bin sporcu katıldı.

X-Waters Antalya Uluslararası Su Sporları Festivali kapsamında yüzme yarışları yapıldı.

Konyaaltı Varyant EKDAĞ 1 No'lu plajda yapılan yüzme yarışların startını, Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdi.

Yaklaşık 30 ülkeden bin sporcunun katıldığı yarışlarda erkeklerde Aleksandr Kaluzhskii birinci, Vladimir Gusev ikinci, Gennadii Bynin üçüncü oldu.

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Kadınlarda ise Ekaterina Sokolova birinci, Varvara Grigorova ikinci ve Sofya Koval üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Organizasyon için kurulan etkinlik alanında Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verdi.

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