Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 27 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 27 şüpheli tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda önemli başarılara imza attı.

Yapılan operasyonlarda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 21 ayrı olayda 27 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 108 olayda 110 kişi yakalandı.

Uyuşturucu suçlarından aranması bulunan şahıslara yönelik çalışmalarda ise 20 şahıs gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 10'u işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU VE SUÇ GELİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda 29 kilo 715 gram esrar ile 11 kilo 443 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca 223 gram kokain, 38 gram metamfetamin, 82 gram skunk ve 170 adet sentetik ecza bulundu. Bunun yanı sıra yaklaşık 26 bin 190 kullanımlık 95 adet sentetik kannabinoid (A4) maddesi ile 54 kök kenevir bitkisi de ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 4 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve Türk Lirası'na da el konuldu.

ANNE VE ANNE ADAYLARINA UYUŞTURUCU EĞİTİMİ

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde, 528 anne ve anne adayına yönelik farkındalık eğitimi verildi.

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