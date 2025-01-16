Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

Antalya'da narkotik ekipleri uyuşturucu kaçakçılığına yönelik aralıksız çalışıyor. Bir haftalık operasyonda 31 şüpheli yakalanırken, 19'u tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirliğine geçit vermiyor. Son bir haftada il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 21 olayda 31 şüpheli yakalanırken, 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu kullanımıyla ilgili 209 farklı olayda ise 212 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda uyuşturucu suçlarından aranan 13 kişi yakalanırken, bunlardan 7'si cezaevine teslim edildi.

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Operasyonlarda toplam 1 kilo 60 gram eroin, 810 adet sentetik kannabinoid, 377 adet sentetik ecza, 259,12 gram esrar, 118 gram metamfetamin, 22 adet ecstasy, 7,51 gram kokain, 6 hassas terazi, 6 ateşli silah ve 66 fişek ele geçirildi. Bunların yanında ayrıca bir miktar Türk lirası ve döviz ele geçildi.

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Ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini de sürdürdü.

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Son bir haftada düzenlenen 8 oturumda 122 kişiye uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim verildi.

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

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