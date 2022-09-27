27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan şahıslara düzenlediği operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 16:07
Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
+
Aa
-

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde uyuşturucu maddelerin ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla Antalya'ya uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma başlatıldı.

22 Eylül tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muratpaşa ilçesinde yapılan operasyonda araç içerisinde bulunan E.K., H.Ö., Y.G. ve B.A. isimli şahısların üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramada araca gizlenmiş vaziyette daralı 1 kilo 325 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. E.K., H.Ö., Y.G. ve B.A. yakalanarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler E.K., H.Ö., Y.G. ve B.A. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
1
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
2
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
3
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
4
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
5
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
6
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
7
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
﻿Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
﻿Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
﻿Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
﻿Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
﻿Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
﻿MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
﻿MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
﻿MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
﻿Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
﻿Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
﻿Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.