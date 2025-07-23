Antalya’da vatandaşlar sahile akın etti!

Şehir merkezinde ise sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Öğlen saatlerinde hissedilen hava sıcaklığı 42 derece dolaylarında olurken, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Antalya'da bugün termometreler 35 dereceyi gösterirken, hissedilen hava sıcaklığı ise 42 derece dolaylarında seyretti. Nem oranının yüzde 53 olduğu kentte deniz suyu sıcaklığı ise 32 derece ölçüldü.

Bazı vatandaşlar ve yabancı turistler denize girerek serinlemeyi tercih ederken, kimileri ise ağaç gölgelerini tercih etti. Sıcaktan bunalan ve serinlemek için Cumhuriyet Meydanı'ndaki süs havuza giren çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

3 GÜNE DİKKAT

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da önümüzdeki 3 gün sıcaklıklar mevsim normallerinin ortalama 6 ile 12 derece üzerinde seyredecek. Yarın en yüksek sıcaklığın 37 derece olması beklenirken, cuma ve cumartesi günü ise sıcaklıkların 40 dereceyi aşması tahmin ediliyor. Nemin de etkisi ile hissedilen hava sıcaklıklarının 45 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların özellikle güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.