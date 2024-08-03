Antalya’da vatandaşlar sahillere akın etti

Hava sıcaklığının 36 dereceyi nemin ise yüzde 80’i bulduğu Antalya’da nem bulutları kenti çevreleyen dağların bile görülmesini zorlaştırdı. Vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar ise palmiyelerin altında serinlemeye çalıştı.

Güneşten yağmur şemsiyesiyle korunan vatandaşlar dikkat çekerken, bazı vatandaşlar da ağaçların altına hamak kurarak keyifli zaman geçirdi.

Dışarda serinlemeye çalışan bir vatandaş “Serinlemek için geldim ama şu an nefes alamıyorum. Sabah saatlerinden itibaren denize giriyorum, kıyılar sıcak açıklarda serinliyor” dedi.