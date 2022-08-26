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Çocuğunu otobüste unuttu

Antalya'da yabancı uyruklu tatilci aile, halk otobüsünde cep telefonuyla oyun oynayan çocuklarını unutarak araçtan indi. 

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 17:02
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Antalya'da yabancı uyruklu aile çocuğunu otobüste unuttu

Çocuğunu otobüste unuttu
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Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesi'nde, Aksu ilçesi Kundu bölgesinden kent merkezine giden Nihat Güleç yönetimindeki 07 MKL 42 plakalı Büyükşehir Belediyesi otobüsüne, 8 kişilik yabancı uyruklu tatilci aile bindi.

Şehir merkezine gelindiğinde aile, otobüsten inip yürümeye başladı. Otobüste cep telefonuyla oynayan çocuk ise ailesinin olmadığını fark edince ağlayıp panik yaşadı. Güleç, çocuğu görebileceği koltuğa oturtarak sakinleştirdi.

GEÇ FARKINA VARDILAR

Bu sırada aile de çocuğun yanlarında olmadığını otobüs hareket ettikten sonra fark edip çevredekilerden yardım istedi. Durum, belediyeye haber verilince otobüsteki çevrim içi kameradan çocuğun durumuna bakıldı.

ŞOFÖR İLE SELFIE ÇEKTİLER

Belediye ekipleri, şoföre ulaşıp çocuğu indirmemesini söyledi. Otobüsün olduğu yere yönlendirilen belediye ekipleri, çocuğu alıp ailesine teslim etti. Yaşananlar ise otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarına anbean yansıdı. 

Tedirginlik yaşayan çocuğun ailesine ulaştıktan sonra şoför Güleç ile selfie çektiği de görüntülerde yer aldı.

Kaynak: DHA

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