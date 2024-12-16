Antalya’da yağmur felakete dönüştü: Evler ve seralar sular altında kaldı

Kaynak: İHA
Antalya’da yağmur felakete dönüştü: Evler ve seralar sular altında kaldı

Antalya’da yağan yağmur sabaha karşı şiddetini artırdı. Şiddetli yağmur nedeniyle evleri su bastı, dağdan akan sel nedeniyle karayolunda toprak kaymasına neden oldu. İki ilçeyi birbirine bağlayan karayolunda kayan kaya ve toprak parçaları araç trafiğini etkiledi.

Antalya'nın batısında dün gece etkili olan sağanak, sabah karşı şiddetini arttırınca bazı sera ve evleri su bastı, dağdan akan sel suları nedeniyle de iki ilçeyi birbirine bağlayan karayoluna kaya ve toprak parçalarını sürüklendi. Ulaşımın durmasına neden olan kaya parçaları ekipler tarafından temizlendi.

aw351092-01.jpg

Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde dün gece etkili olan ve sabah saatlerine doğru şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi İncekum mevkiinde sel sularını tahliye eden kanalların taşması sonucu sel suları bazı sera ve gecekondu evlere zarar verdi. Su baskınlarının yaklaşık 300 dönümlük arazide zarara neden olduğu belirtilirken, Mavikent Muhtarı Adem Karataç: "Derelerimizin taşması sonucu, seraları ve evleri su bastı. 15-20 evde mağduriyet yaşıyoruz" dedi.

aw351092-03.jpg

Kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi

Yağış nedeniyle Demre-Finike Karayolunda'da dağlardan gelen sular, kaya ve toprak parçalarını yola sürükledi. Araç ve vatandaşlar zarar görmezken, yol uzun bir süre trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarına neden olan olayda, çevre güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri trafiğin açılması için kaya parçalarını temizleme çalışması başlattı.

aw351092-05.jpg

aw351092-09.jpg

aw351092-07.jpg

Son Haberler
Helene Fischer doğallıyla büyüledi
Helene Fischer doğallıyla büyüledi
Tunçbilek’te madencilere deprem eğitimi
Tunçbilek’te madencilere deprem eğitimi
Otellerin 1 gecelik yılbaşı bedeli duyanların aklını aldı! Emekli 2025'te yağacak zamların hesabını yaparken...
Otellerin 1 gecelik yılbaşı bedeli duyanların aklını aldı! Emekli 2025'te yağacak zamların hesabını yaparken...
Mersin'de tekstil deposunun kundaklanması güvenlik kamerasında
Mersin'de tekstil deposunun kundaklanması güvenlik kamerasında
Tüp patlamasında hasar gören ev tamir edilip sahibine teslim edildi
Tüp patlamasında hasar gören ev tamir edilip sahibine teslim edildi