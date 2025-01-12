Antalya’da yağmura aldırış etmeden sahilin keyfini çıkardılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya’da yağmura aldırış etmeden sahilin keyfini çıkardılar

Antalya’da turistler ve vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmura aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı. Konyaaltı sahilinde çok sayıda kişi denize girdi ve balık tuttu.

Antalya'da yabancı turistler ve vatandaşlar aralıklarla yağan yağmura aldırış etmeden dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde balık tutarak denize girdiler.

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Antalya sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girdi. Hava sıcaklığının 13 derece olarak ölçüldüğü kentte deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceyi gösterdi. Bölgesel olarak etkili olan yağışa rağmen Antalyalılar Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimi vatandaşlar aileleri ve yakınlarıyla yürüyüş yaparak fotoğraf çekilmeyi tercih ederken, kimileri ise yanlarında getirdikleri oltalarla sahilde balık tuttu. Yabancı bir turistin ise ince ince yağan yağmura aldırış etmeden havadan daha sıcak olan denize girdiği görüldü.

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Pazar gününü Konyaaltı Sahili’nde balık tutarak değerlendiren vatandaşlardan Muhammet İsbir, “Severek balık tutuyorum. Konyaaltı Sahili'ne kafa dağıtmaya geldim. Ankara’dan yeni geldim, yağmurdan kaçtım ama Antalya’da da yağmur yağıyor. Sahil bir saat kadar önce boştu ama, şu anda dolmaya başladı. Kimse yağmura aldırış etmeden, aileleri ile birlikte buraya geliyor. Hatta yabancı uyruklu bir kadın az önce denize giriyordu” dedi.

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