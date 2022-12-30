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Yakınlarının ulaşamadığı Doğukan Karana, evinde ölü bulundu

Antalya’da yakınlarının ulaşamadığı Doğukan Karana (25), yanız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 19:54
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Antalya’da yakınlarının ulaşamadığı Doğukan Karana evinde ölü bulundu

Yakınlarının ulaşamadığı Doğukan Karana, evinde ölü bulundu
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(DHA) - Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın giriş katında oturan Doğukan Karana’nın yakınları, gence iki gün boyunca ulaşamadı. Telefon çağrılarına da dönüş yapmayan gencin evine gelen yakınları, çilingir yardımıyla içeri girdi. Eve girenler, Karana’yı kapı arkasında hareketsiz şekilde yatarken gördü. Durumun 112 Acil Servis Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan incelemede, içeride çıkış nedeni belli olmayan ufak çaplı bir yangın çıktığı belirlendi. Karana’nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

 

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