Antalya'da yangın

Kaynak: İHA
Antalya'da yangın

Antalya Manavgat'ta bir evde ocakta unutulan tencere nedeniyle yangın çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ocakta unutulan tencere, aspiratörün yanmasına neden olurken itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Yanan aspiratör itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken eli yanan ev sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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112 Acil Çağrı Merkezine gelen Örnek Mahallesi 1545 Sokak'taki ikamet yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangın ihbarı verilen daireye çıkarak müdahalede bulundu. Ekipler, ocakta unutulan tencerenin tutuşturduğu aspiratörü söndürerek soğutma çalışması yaptı.

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Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken eli yanan ev sahibi, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından tedavi için Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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