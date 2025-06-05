Antalya'da yangın paniği! 80 bin lira küle döndü

Düzenleme: Kaynak: AA
Antalya'da yangın paniği! 80 bin lira küle döndü

Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken evde bulunann eşyalarının yanı sıra 80 bin lirada küle döndü.

Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Karataş Mahallesi'nde Ahmet Özkan'a ait tek katlı taş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Özkan, gazetecilere, evinin, eşyalarının ve sakladığı 80 bin lirasının yandığını söyledi.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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