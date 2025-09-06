Antalya'da yavru carettalar yumurtalardan çıkıp denizle buluştu

Gazipaşa'dan gelen gönüllü caretta caretta severler, sabahın ilk ışıklarıyla sahile gelerek yavruların denize ulaşmasına yardımcı oldu.

Alanya'nın doğusunda yer alan Yeşilöz sahilinde caretta carettaların yuvalarından çıkışı başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sahilde yuvalarını yapan deniz kaplumbağalarının yavruları, sabah erken saatlerde yumurtadan çıkarak denize ulaşmaya çalıştı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların yavrularının güvenli şekilde denize ulaşabilmesi için Gazipaşa'dan gelen gönüllü doğa severler sabah erken saatlerde sahile geldi. Gönüllüler, çıkan yavruları dikkatle yuvalarından çıkararak yönlerini denize çevirdi.

Yeşilöz sahilinin, Akdeniz'de caretta caretta yuvalarının sıklıkla bulunduğu nadir bölgelerden biri olduğuna dikkat çeken gönüllüler, bölgenin korunması gerektiğini ifade etti.

Yeşilöz Mahallesinde ikamet eden ve çevre gönüllüsü olan Güldane Şahin, "Yavru carettaların çıkışları devam ediyor. 5- 6 yıl önce deniz analarımız çoğalmıştı carettalarımız azalmıştı. Deniz analarımız zehirli olduğu için birçoğumuz hastanelik etmişti. Demek ki denizlerimizi sessizce temizleyenler caretta carettalarımız. Yaklaşık 6.5 kilometrelik alanda 602 tane yuvamızı tespit ettik. Hem yeşildeniz hem de caretta caretta yavru çıkışlarımız devam ediyor. Yavru çıkışları Ekim 15'e kadar sürecektir. Hava değişikliğinden dolayı yuvalarımızda ölü yavru ve çürümüş yumurtalara rastlıyoruz" dedi.