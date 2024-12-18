Antalya'da yaya üst geçidine çıkan genci polis ikna etti

Antalya'nın Kepez ilçesi, Kültür Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinde sabah saatlerinde tehlikeli anlar yaşandı. 18 yaşındaki S.Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle demir bariyerlere çıkarak tehlikeli bir durum oluşturdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, genç ile iletişim kurarak kısa süreli uğraşlar sonucunda S.Ö.'yü ikna etmeyi başardı. Bu sırada itfaiye ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı hava yastığı açmaya çalıştı.

Polis tarafından güvenli bir şekilde indirilen S.Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla tedbir amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olay, gençlerin güvenliği açısından önemli bir örnek teşkil etti.