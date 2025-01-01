Antalya’da yılbaşı gecesi 15 bin kişinin GBT sorgusu yapıldı: Aranan 101 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Antalya’da yılbaşı gecesi 15 bin kişinin GBT sorgusu yapıldı: Aranan 101 kişi yakalandı

Antalya’da yılbaşı geçesi kentin içerisinde yapılan denetimlerde 15 bin 44 kişinin GBT bilgisine bakıldı. Aranan 101 kişinin yakalandığı denetimlerde 896 araç sürücüsüne cezai işlem yapıldı. 12 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il genelinde geniş kapsamlı bir uygulama yaptı. Vatandaşların ve turistlerin yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için asayiş, trafik ve narkotik ekipleri eş zamanlı olarak sahada görev aldı.

Uygulama kapsamında 15 bin 44 kişi sorgulanarak, hakkında yakalama kararı bulunan 101 kişi gözaltına alındı. Trafik denetimlerinde, 896 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 12 araç trafikten men edildi. 280 iş yeri kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen bir işletmeye cezai işlem yapıldı, 81 okul çevresi ve 88 park-bahçe denetimden geçirildi.

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ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Uygulama sırasında 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 81 bin 480 makaron, 324 litre kaçak içki, 228 adet sentetik ecza, 72 gram esrar ve 19 gram metamfetamin ele geçirildi.

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