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Antalya'da yılın ne yüksek yağış değeri Finike'de ölçüldü

Antalya'da, 12 Aralık'ta meydana gelen selde, Finike ilçesinin Saklısu mevkiinde ölçülen yağış miktarı yıl genelindeki en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 20:25
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Antalya'da yılın ne yüksek yağış değeri Finike'de ölçüldü

Antalya'da yılın ne yüksek yağış değeri Finike'de ölçüldü
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Kumluca, Finike ve Demre'yi etkileyen selin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Selden zarar görenler için verilen 10 bin liralık yardımın yanı sıra gerek seralardaki gerekse ev, dükkan ve araçlardaki hasarlar için destek çalışmaları da sürdürülüyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yıl genelinde bir günde en fazla yağışın ilçe bazında Döşemealtı'na, nokta bazında ise Finike'nin Saklısu mevkiine düştüğünü söyledi.

Döşemealtı ilçesinin 23 Şubat'ta bir günde 252,3 kilogram yağış aldığını dile getiren Gültekin, "Son sel olayında Finike'de Saklısu mevkiinde bir günde 254 kilogram yağış ölçüldü, bu da yılın en yüksek yağış değeri." dedi.

Gültekin, Kumluca merkezde ise 207,8 kilogram yağış kaydedildiğini belirtti.

Antalya'nın daha önceki yıllarda daha fazla yağış miktarlarıyla karşılaştığını anımsatan Gültekin, geçen yıl 31 Aralık'ta Kemer merkezde bir günde 421 kilogram, yüksek kesimlerinde ise 490 kilogramın üzerinde yağış kaydedildiğini bildirdi. Ayrıca Kemer'de 17 Aralık 2018'de ölçülen 491 kilogramlık yağış değerinin, Türkiye genelinde bir günde ölçülen tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayıtlara geçtiğine işaret eden Gültekin, bu yıl bu miktarlarda yağışın gerçekleşmediğini kaydetti.

Antalya merkezinde ise bir günde en fazla 90,1 kilogramlık yağış yaşandığını dile getiren Gültekin, kent merkezinin en fazla yağışı 331,5 kilogram ile 17 Ocak 1969'da aldığını aktardı.

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