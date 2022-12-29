Antalya’da yılın son deniz keyfi

İHA'da yer alan haberde, Türkiye’nin dört bir yanında kış mevsimi yaşanırken denizi ve sıcak havasıyla gündeme gelen Antalya Konyaaltı sahilinde vatandaşlar yazdan kalma günlerin tadını çıkarttı. Kent merkezinde 23 dereceyi bulan hava sıcaklığı adeta yazdan kalma günleri yaşatırken, bazı vatandaşlar ise 2022 yılının son deniz keyfini yaptı. Denize girmeyenler ise vaktini balık tutarak ve manzaranın keyfini sürerek geçirdi.







Denize giren vatandaşlardan Soner Uzunoğlu, “Denizde olmak gayet güzel, daha önce soğuk bölgeleri de gördüm özellikle -30 derece sıcaklığın olduğu kesimleri de gördüm ama Antalya gerçekten güzel bir nimet, bam başka bir yer. Kış ayında ortalık kar ve buz içerisindeyken Antalya’da güllük gülistanlık bir hava var. Biz de bunun tadını çıkarıyoruz. Denize ilk girdiğimiz anda biraz etkiye tepki olabiliyor ancak vücut alışıyor. Bu da yüzmeyi seven bir insan için fazla bir etki oluşturmuyor. Dışarıda ayrı içeride ayrı tadı güzel. 2022-2023 hiç fark etmiyor, hem uğurlamayı hem de karşılamayı denizde yapıyoruz bu sene” şeklinde konuştu.