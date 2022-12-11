﻿TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı

AA
O.A'nın kullandığı TIR, Antalya- Burdur kara yolu Döşemealtı ilçesi Dağbeli mevkisinde D.U. yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüsteki 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri, araçlar kaldırılana kadar sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kara yolunda önlem aldı.
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