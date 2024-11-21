Antalya'da yunus polis denetimi! 5 bin 187 aranan şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA
Antalya'da yunus polis denetimi! 5 bin 187 aranan şüpheli yakalandı

Antalya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus Timleri) tarafından, son 10 ayda yapılan çalışmalarda; 835 ruhsatsız tabanca, 34 çalıntı araç ve 202 çalıntı motosiklet ele geçirildi. 5 bin 187 aranan şüpheli ve 189 "torbacı" yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekiplerinin, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla il genelinde gerçekleştirdiği son 10 aydaki çalışmalarda, 5 bin 187 aranan kişi, 18 bıçakla yaralama, 9 silahla yaralama, 2 cinayet zanlısı, 3 gasp- yağma ve silahlı soygun, 27 hırsızlık, 2 bin 699 uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanma şüphelisi ve 189 "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcısı yakalandı.

Ayrıca yapılan aramalarda, 835 ruhsatsız tabanca, 128 ruhsatsız tüfek, 34 çalıntı araç, 202 çalıntı motosiklet, 18 çalıntı bisiklet, 868 bin 52 sentetik kannabinoid (A4), 9 kilo 150 gram esrar, 2 kilo 338 gram eroin, 2 kilo 342 gram metamfetamin, 4 bin 211 sentetik ilaç maddesi ele geçirildi.

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