Antalya'da zamanında müdahale orman yangınını önledi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Çalıpınar Mahallesi’nde ekin anızlarının bulunduğu alandan ateş ve dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Alınan ihbarın ardından olay yerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına müdahale eden ekipler, yangını ormanlık alana yayılmadan kontrol altına aldı.

Ekipler, yaptığı soğutma çalışmasının ardından yangını tamamen söndürdü. Bölgede inceleme yapan ekipler, ateşin üç faklı noktadan tutuşturulduğunu tespit etti.

Çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.