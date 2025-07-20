Antalya'da zeytin seferberliği başlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla 19 ilçede başlattığı zeytin fidanı dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Üreticileri alternatif ürünlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi bu sayede vatandaşlara ek gelir kapısı da açıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, fidan dağıtımlarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe ilçe gezerek talepte bulunan üreticileri zeytin fidanları ile buluşturuyor. Tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilere alternatif gelir kaynakları sunmak amacıyla yürütülen bu çalışmayla, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan çiftçiler destekleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri, talepte bulunan üreticilere birebir ulaşarak, hibe fidanları teslim ediyor. Zeytin fidanı dağıtımı sayesinde üreticiler, hem mevcut tarımsal faaliyetlerini çeşitlendirme imkanı buluyor hem de uzun vadede ekonomik getirisi yüksek bir ürün olan zeytinden kazanç sağlama şansı elde ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, aynı zamanda üreticilere fidan bakımı, budama ve hastalıklarla mücadele konularında da eğitim ve teknik destek sunuyor.

BADEM VE CEVİZ FİDANI DA DAĞITILACAK

Gündoğmuş'ta zeytin fidanlarını teslim alan üreticiler kırsal bölgelerde ekim dikimin azaldığını arazilerin boş kaldığını belirterek, çok fazla bakım ve su istemeyen bir ürün olan zeytinin, gerek zeytin gerekse zeytinyağı olarak iyi bir gelir kapısı olduğunu belirterek destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bir başka üretici ise, "Zeytin demek hayat demek, geleceğe yatırım demek. Ömür boyu çoluğa çocuğa toruna hediye demek" sözleriyle zeytinin önemini dile getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Mustafa Maden de zeytin fidanı hibesinin üreticileri memnun ettiğini belirterek badem ve ceviz fidanlarının da üretici ile buluşturulacağını söyledi.