Kaza, saat 15.00 sıralarında Antalya- Alanya D400 kara yolu Cumalı mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Serik yönüne giden 07 JL 838 plakalı kamyon, aynı yöne giden 07 CFP 751 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil önündeki 07 CAE 415 plakalı tur midibüsüne, midibüs de 48 H 5595 plakalı kamyona çarptı.

2 TURİST YARALANDI

Kazada, tur midibüsündeki yolculardan 2 Alman turist yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Diğer turistler başka araçla konakladıkları otele götürüldü. Kaza nedeniyle D400 kara yolunda trafik bir süre tek şeritten verildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

'AZ KALSIN YİNE HASTANEYE DÖNÜYORDUK'

Kazayı yara almadan atlatan Onur Çetin, Antalya'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra Manavgat ilçesindeki evine döndüğünü anlattı. Çetin, "Mavi kamyon bizim arabaya vurdu. İki aracın arasından sıyrıldık. Sonra mavi kamyon otobüse vurdu, otobüs de kırmızı kamyona çarptı. Hastaneden geliyorduk, az kalsın yine hastaneye dönüyorduk" dedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.