Antalya'da zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi... Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İHA
Antalya'nın Alanya ilçesinde tüneller mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elikesik Mahallesi 2'nci tünelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tünel içerisinde seyir halindeki araçların peş peşe çarpışması sonucu zincirleme kaza yaşandı.

aw535213-08.jpg

Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

aw535213-06.jpg

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 10 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Olay nedeniyle D-400 kara yolunun Alanya çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

aw535213-03.jpg

aw535213-02.jpg

aw535213-01.jpg

aw535213-05.jpg

aw535213-04.jpg

