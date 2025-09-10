Antalya'da zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi... Çok sayıda yaralı var

Kaza, sabah saatlerinde Elikesik Mahallesi 2'nci tünelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tünel içerisinde seyir halindeki araçların peş peşe çarpışması sonucu zincirleme kaza yaşandı.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 10 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Olay nedeniyle D-400 kara yolunun Alanya çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.