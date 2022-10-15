﻿Antalya'daki 2 hortum uçaktan görüntülendi

İHA'nın haberine göre, Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı turizm kenti Antalya’da, aralıklarda yağış devam ediyor. Kemer ilçesi açıklarında aynı anda yan yana oluşan 2 farklı hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü.

Hortumu görenler cep telefonlarıyla görüntüledi. Hortumlardan birinin uçaktan havadan görüntülenmesi büyüklüğünü gözler önüne serdi. Hortumlar karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu.