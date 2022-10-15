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Antalya'daki 2 hortum uçaktan görüntülendi

Kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı Antalya’da denizde, aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 16:13
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Antalya'daki 2 hortum uçaktan görüntülendi

Antalya'daki 2 hortum uçaktan görüntülendi
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İHA'nın haberine göre, Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı turizm kenti Antalya’da, aralıklarda yağış devam ediyor. Kemer ilçesi açıklarında aynı anda yan yana oluşan 2 farklı hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü. 

Hortumu görenler cep telefonlarıyla görüntüledi. Hortumlardan birinin uçaktan havadan görüntülenmesi büyüklüğünü gözler önüne serdi. Hortumlar karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu.

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