Antalya'daki "Hıdırlık Kulesi Seyir Terası" projesinde sona yaklaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi"nde sona yaklaştı. Roma dönemi sütunlu cadde yapısı, yunus balığı figürlü yazıtlı mozaik, buz fabrikası ve antik dönem hamam kalıntıları gibi heyecan verici eserlerin sergileneceği seyir terası kentin açık hava müzesi olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin, Antalya’nın kültürel mirası ve tarihi yapılarından Hıdırlık Kulesi’ni turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020 yılında Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlattığı arkeolojik kazı çalışmaları sonunda, bölgede antik dönem kalıntıları ve yapılar ortaya çıkmıştı.

Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi ile ziyaretçiler yürüyüş yolundaki cam yüzeylerde kalıntıları incelerken, falezler üzerinde oluşturulan bölümde ise Akdeniz manzarasını seyredebilecek.

FALEZLER ÜSTÜNDE TARİH VE MANZARA Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından alanda restorasyon ve koruma-onarım (konservasyon) işleri tamamlandı, projenin mimari çalışmaları ise sürüyor. Kulenin kuzey ve güney kısmındaki alanın ahşap kaplama ve antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeylerin kaplamaları ile falezlerin siluetini etkilememesi için alanı çevreleyen şeffaf cam korkulukların da montajı büyük oranda tamamlandı. Ekipler alanda son rötuşlarını yapıyor.

YUNUS BALIKLI ROMA MOZAİĞİ

Antalya Müze Müdürlüğü ve KUDEB denetiminde arkeologlar tarafından yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında kulenin güney doğu kısmında Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen yazıtlı mozaik ortaya çıkarılmıştı. Bu heyecan verici arkeolojik keşif sonrası arkeologların temizlik ve araştırma çalışmaları sonrası mozaik ilk defa ortaya çıktı. Mozaikte, altı satırlık bir yazıt ve iki yunus balığı figürü bulunuyor. Yetkililer ayrıca mozaiğin alt kodunda yine Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen farklı bir mozaik kalıntısı bulunduğunu ifade etti.

HIDIRLIK’TAN HADRİAN KAPISI'NA SÜTUNLU CADDE

Projenin heyecan verici diğer arkeolojik keşiflerden biri de kulenin güney kısmında gün yüzüne çıkarılan Roma Dönemi'ne ait sütunlu yapının Hadrian Kapısı’na kadar uzanan sütunlu cadde oldu. Kent tarihine ışık tutacak sütunlu yapısı, ziyaretçiler seyir terası sayesinde yakından görme fırsatı yakalayacak.