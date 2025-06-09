Antalya'daki "Hıdırlık Kulesi Seyir Terası" projesinde sona yaklaştı

Kaynak: İHA
Antalya'daki "Hıdırlık Kulesi Seyir Terası" projesinde sona yaklaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi"nde sona yaklaştı. Roma dönemi sütunlu cadde yapısı, yunus balığı figürlü yazıtlı mozaik, buz fabrikası ve antik dönem hamam kalıntıları gibi heyecan verici eserlerin sergileneceği seyir terası kentin açık hava müzesi olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi"nde sona yaklaştı. Roma dönemi sütunlu cadde yapısı, yunus balığı figürlü yazıtlı mozaik, buz fabrikası ve antik dönem hamam kalıntıları gibi heyecan verici eserlerin sergileneceği seyir terası kentin açık hava müzesi olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin, Antalya’nın kültürel mirası ve tarihi yapılarından Hıdırlık Kulesi’ni turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020 yılında Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlattığı arkeolojik kazı çalışmaları sonunda, bölgede antik dönem kalıntıları ve yapılar ortaya çıkmıştı.

Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi ile ziyaretçiler yürüyüş yolundaki cam yüzeylerde kalıntıları incelerken, falezler üzerinde oluşturulan bölümde ise Akdeniz manzarasını seyredebilecek.

FALEZLER ÜSTÜNDE TARİH VE MANZARA

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından alanda restorasyon ve koruma-onarım (konservasyon) işleri tamamlandı, projenin mimari çalışmaları ise sürüyor. Kulenin kuzey ve güney kısmındaki alanın ahşap kaplama ve antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeylerin kaplamaları ile falezlerin siluetini etkilememesi için alanı çevreleyen şeffaf cam korkulukların da montajı büyük oranda tamamlandı. Ekipler alanda son rötuşlarını yapıyor.

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