Antalya'daki kaçakçılık ve organize suç operasyonu: 13 kişi tutuklandı

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 5-20 Aralık'ta kent genelinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, suçtan elde edilen bir miktar para, kaçak cep telefonu, silah, şarjör, makaron, kesici alet, fişek, kaçak içki, tarihi eser, elektronik sigara, çek ve senet ele geçirildi.

Yakalanan 133 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.