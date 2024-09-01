Antalya’daki kazada yaralılar var

Antalya'nın Akseki ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Akseki-Seydişehir karayolunda, Yarpuz Mahallesi yakınlarında saat 18.30 civarında meydana geldi. Seydişehir’den Akseki’ye doğru seyir halinde olan Servet İ. yönetimindeki 07 FYF 18 plakalı hafif ticari araç, yağışlı hava ve ıslak zemin nedeniyle kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki taşlık alana çarptı. Kazayı görenler hemen 112 Acil Servis'i arayarak olay yerine sağlık ve trafik ekiplerinin gelmesini sağladı. Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, aynı araçta bulunan Arife ve Fatma İ. isimli iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.