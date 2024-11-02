Antalya'daki korkunç kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'daki korkunç kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı

Antalya'nın Serik ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada şans eseri yaralanan dahi olmadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumalı Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serik'ten Antalya istikametine seyir halindeki Cem A. idaresindeki 07 C 3891 plakalı servis minibüsü ile aynı istikamete giden Yunus K. yönetimindeki 07 D 3846 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs orta refüjde bulunan demir korkuluklara çarparak yan yattı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada her iki araçta da yolcu bulunmadığı belirtildi.

Antalya'daki korkunç kazada şans eserikmenin burnu bilekanamadı

Antalya'daki korkunç kazada şans eserikmenin burnu bilekanamadı

Antalya'daki korkunç kazada şans eserikmenin burnu bilekanamadı

Antalya'daki korkunç kazada şans eserikmenin burnu bilekanamadı

Antalya'daki korkunç kazada şans eserikmenin burnu bilekanamadı

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