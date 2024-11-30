Antalya’daki seralarda zarar büyük: Fiyatlar etkilenecek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya’daki seralarda zarar büyük: Fiyatlar etkilenecek

Antalya’da meydana gelen hortum, su baskını ve fırtınada zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Yaşanan felaket nedeniyle sera ve tarlalarda ekili ürünler kullanılmaz hale geldiğini belitten yetkililer, yaşanan afet nedeniyle sebze fiyatları etkileneceğini belirtti.

Turizm kenti Antalya'da geçen hafta etkili olan sağanak, ani su baskınları, fırtına ve hortum birçok tarım arazisine zarar verirken, ev ve iş yerlerini de su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı kentte 3 gün boyunca etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaş zor anlar yaşadı. 24 saat içerisinde metrekareye düşen 125,7 kilogram yağış nedeniyle Serik ilçesi Türkiye'de en fazla yağış alan 2'nci ilçe oldu.

Antalya’daki seralarda zarar büyük: Fiyatlar etkilenecek

4500 DEKAR TARIM ARAZİSİNE ZARAR VERDİ

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin alanda yaptığı hasar tespitinin ardından çoğunluğu Aksu ve Serik ilçelerinde olmak üzere bölgedeki zararın boyutunun ciddi olduğu tespit edildi. Sera ve tarlaların da aralarında olduğu 4 bin 500 dekar alandaki ekili ürünler ve seraların kullanılamaz halde olduğu belirlendi. Henüz hasat edilmeyen ancak hasadı yaklaşan örtü altı üretimdeki ürünler arasında çoğunlukla domates ve biberin olduğu öğrenildi.

Antalya’daki seralarda zarar büyük: Fiyatlar etkilenecek

'CİDDİ DERECEDE HASAR VAR'

Antalya Toptancı Hal Dernek Başkanı Nevzat Akcan, zararın sebze arzında önümüzdeki aylarda sorun oluşturacak düzeyde olduğunu söyledi. Böyle bir felaket yaşanmasının üreticiyi kötü duruma düşürdüğünü belirten Akcan, "Ciddi derecede hasar var. İlk hasarın şokunu atlatamadan ikinci bölgede de bir hortum felaketi oldu. Sebze fiyatlarının pahalı olduğunu söylüyoruz ama işte böyle felaketlerde çiftçi zor zamanlar yaşıyor. Çiftçinin hasadı bitti. 4- 5 aydır baktığı ürün bir anda gitti. Domates ve biber çoğunlukta" dedi.

Antalya’daki seralarda zarar büyük: Fiyatlar etkilenecek

'ÖNÜMÜZDEKİ AY BU FİYATLARIN ÇOK ÜZERİNDE OLACAK'

Fiyatların önümüzdeki ay ancak pazara yansıyacağını belirten Başkan Akcan, "İster istemez sebze fiyatlarında artış olacak. Şu anda ne kadar bir artış olur bilemiyorum ama mutlaka bir artış olacak. Şu anda domatesin kilogram fiyatı 25- 30 lira, biber de aynı fiyatlarda ancak önümüzdeki ay bu fiyatların çok üzerinde olacak" diye konuştu. Akcan, halde fiyatların hafta içi her gün sabah erkenden gelen ürünlerin durumuna göre belirlendiğini, yaşanacak artışın miktarıyla ilgili 1 ay önceden tahminde bulunmanın zor olduğunu sözlerine ekledi.

Antalya’daki seralarda zarar büyük: Fiyatlar etkilenecek

'BİRÇOK EVİ SU BASTI'

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, yıllardır ilçede böylesine etkili bir yağışla karşılaşmadıklarını söyledi. Kumbul, "Serik ilçe merkezi, Belek ve Kadriye bölgelerinde yoğun su birikintileri oldu. Birçok evi su bastı. Hiç uyumadık, seferber olduk. Evleri su basan vatandaşlarımıza konaklama desteği sağladık. Pamuk Masa'mız var ve 250'nin üzerinde ihbar aldık. Belediyemizin halk lokantasında 24 saat boyunca gıda desteğimiz oldu" dedi.

Hortumun sera ve tarlalara zarar verdiğini de söyleyen Başkan Kumbul, "Çiftçilerimizin ürünleri heba oldu. Bizler de belediye olarak yaraları sarıp vatandaşımıza destek olmaya çalışıyoruz. Vatandaş, devlet ve Serik Belediyesi'nin canla başla sahada olduğunu görünce olumlu geri dönüşler yaptı" dedi.

Antalya’daki seralarda zarar büyük: Fiyatlar etkilenecek

Antalya’daki seralarda zarar büyük: Fiyatlar etkilenecek

Antalya’daki seralarda zarar büyük: Fiyatlar etkilenecek

Antalya’daki seralarda zarar büyük: Fiyatlar etkilenecek

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