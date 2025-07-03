Antalya’daki yangın şehir merkezini tehdit ediyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanda saat 10.30 sıralarında çıkan yangına, havadan helikopter ve yangın söndürme uçağının yanı sıra karadan müdahale ediliyor. Çevrede oturanlar ile bölgedeki 5 yıldızlı otellerin personeli, kova, hortum, kürek, yangın söndürme tüpü ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için TOMA'lar da devreye girdi.

UÇAKLARIN İNİŞLERİNDE AKSAMA

Bölgede oturanlar, alevlerin evlerine ulaşmasını önlemek için bahçelerini ve çevrede yanabilecek yerleri suladı. Ekipler, ormanın sıklığı nedeniyle iç bölgelerdeki alevlere müdahalede güçlük çekti. Diğer yandan yangının Antalya Havalimanı'nın 36R pisti iniş hattına yakın olması nedeniyle inişlerde ve havalimanı operasyonlarında aksamalar yaşandığı bildirildi.

Antalya’da çıkan yangın evlere sıçradı. Müdahale sürüyor. pic.twitter.com/Mp2debbSNs — Antalya Hakkinda (@AntalyaHakkinda) July 3, 2025

Gelen son görüntülere göre, orman yangını Lara’da da çıktı. Yangının şehir merkezini tehdit ettiği görüldü.

METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Antalya ve çevresi için düşük nem ve yüksek sıcaklık nedeniyle “çok yüksek orman yangını riski” uyarısında bulunmuştu. Vatandaşlara anız yakmama ve yangın ihbar hattını gecikmeden arama çağrısı yinelendi.