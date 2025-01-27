Antalya’daki yangında yürekler ağza geldi! 3 çocuk yangında ölümle burun buruna geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya Kepez'de bir gecekonduda çıkan yangında yalnız bırakılan 3 çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen çocuklar tedavi altına alındı. Mahalle sakinleri, çocukların sürekli yalnız bırakılmasına tepki gösterdi.

Olay, 14.40 sularında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 5432. Sokak'ta meydana geldi. Gecekondunun birinci katındaki bir odada, yanan sobadan çıkan duman kısa sürede tüm evi sardı. Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk, duman ve alevler arasında mahsur kaldı.

antalyadaki-yanginda-yurekler-agza-geldi-3-cocuk-yanginda-olumle-burun-buruna-geldi-yenicag-1.jpg

Çocukların ağlama seslerini duyan evin karşısındaki market çalışanları, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, alevlerin arasındaki çocukları kurtardı.

antalyadaki-yanginda-yurekler-agza-geldi-3-cocuk-yanginda-olumle-burun-buruna-geldi-yenicag-2.jpg

İtfaiye erleri, dumandan etkilenen çocukları kucaklarına alarak ambulansa bindirdi. Yaşadıkları korku yüzlerinden okunan çocuklardan biri sağlık ekiplerine teslim edildiği sırada "Abimi bir yere götürme" diye ağlaması yürek burktu.

antalyadaki-yanginda-yurekler-agza-geldi-3-cocuk-yanginda-olumle-burun-buruna-geldi-yenicag-3.jpg

Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 3 çocuğun ikisinin sağlık durumunun iyi olduğu birinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, çocukları sakinleştirmek için çikolata vererek onları güvende hissettirmeye çalıştı.

antalyadaki-yanginda-yurekler-agza-geldi-3-cocuk-yanginda-olumle-burun-buruna-geldi-yenicag-4.jpg

İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmalarına devam ettiği anlarda mahalle sakinleri, çocukların sürekli evde yalnız bırakıldığını iddia etti. Bir mahalle sakini, "Evde dört çocuk yaşıyor, yangın sırasında üçü içerideydi. Çocuklar yalnızdı" dedi.

antalyadaki-yanginda-yurekler-agza-geldi-3-cocuk-yanginda-olumle-burun-buruna-geldi-yenicag-5.jpg

Yangının sobadan kaynaklandığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

antalyadaki-yanginda-yurekler-agza-geldi-3-cocuk-yanginda-olumle-burun-buruna-geldi-yenicag-6.jpg

antalyadaki-yanginda-yurekler-agza-geldi-3-cocuk-yanginda-olumle-burun-buruna-geldi-yenicag-7.jpg

antalyadaki-yanginda-yurekler-agza-geldi-3-cocuk-yanginda-olumle-burun-buruna-geldi-yenicag-10.jpg

antalyadaki-yanginda-yurekler-agza-geldi-3-cocuk-yanginda-olumle-burun-buruna-geldi-yenicag-8.jpg

antalyadaki-yanginda-yurekler-agza-geldi-3-cocuk-yanginda-olumle-burun-buruna-geldi-yenicag-9.jpg

Son Haberler
Kayserispor yeni teknik direktör arıyor
Kayserispor yeni teknik direktör arıyor
Antalya'da otel inşaatında yangın.. İşçiler mahsur kaldı
Antalya'da otel inşaatında yangın.. İşçiler mahsur kaldı
Kartal'da çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi
Kartal'da çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi
Cengiz Ünder'e ezeli rakipten teklif geldi
Cengiz Ünder'e ezeli rakipten teklif geldi
Antalya’daki yangında yürekler ağza geldi! 3 çocuk yangında ölümle burun buruna geldi
Yürekler ağza geldi! 3 çocuk ölümle burun buruna geldi