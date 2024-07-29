Antalya'daki yangında yürekler ağza geldi. Ekipler son anda kurtuldu

Antalya'daki yangın, dün saat 14.00'te Yumaklar bölgesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu başladı.

İlk saatlerinde alevler hızla yayıldı ve ekipler, yangına müdahale ederken büyük bir tehlike yaşadı.

Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ve Serik Belediyesi'ne ait su ikmal aracı ile iş makinesi, rüzgarın etkisiyle hızla yükselen alevlerin tehdidi altına girdi.

Alevlerin arazöz ve iş makinesine sadece birkaç metre uzaklıkta olduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay anında yaşanan panik ve mücadelenin görüntüleri, ekiplerin yaşadığı zor anları gözler önüne serdi.

YANGINDA SON DURUM

Dün saat 14.00'te elektrik direğinin devrilmesiyle başlayan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

60 hektarlık alanda etkili olan yangında, gece görüş özelliğine sahip iki helikopter hava karardıktan sonra müdahalede bulunuyor.

Ayrıca, 70 arazöz, Orman Bölge Müdürlüğü'nün yer ekipleri, AFAD ve jandarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 500 kişilik bir ekip, yerel halkın da desteğiyle yangına müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir çaba harcanıyor.