Yakalanan şahsın hem ehliyetsiz olduğu hem de kullandığı aracın Antalya'dan çalındığı tespit edildi.

Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde rutin görevlerini sürdüren polis ekipleri, şüphelendikleri 38 BK 235 plakalı otomobile "dur" ihtarı yaptı. Ancak araç sürücüsü S.K., ihtara uymayarak hızla kaçmaya başladı ve polis ile arasında bir kovalamaca yaşandı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu, S.K.'nın kullandığı otomobil bir süre sonra Arıçay Sokak'ta kıstırıldı. Köşeye sıkışan şüpheli S.K., bu sefer de araçtan inerek yaya olarak kaçmayı denedi. Ekiplerin başlattığı kısa süreli yaya kovalamacasının ardından S.K. yakalanarak gözaltına alındı.