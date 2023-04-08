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Antalya'dan depremzede Gaziantep esnafına destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, depremden zarar gören Gaziantepli esnafa destek oluyor. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi Kral Yolu’nda düzenlenen ‘Gaziantepliler Dayanışma Günleri’ etkinliğiyle Gaziantep’ten gelen esnafın yöresel ürünleri, Antalya halkı ile buluşturuluyor. 

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 14:07
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Antalya'dan depremzede Gaziantep esnafına destek

Antalya'dan depremzede Gaziantep esnafına destek
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ANKA'da yer alan haberde, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Gaziantepliler Kültür Derneği, depremde zarar gören esnafın yaralarını sarmak amacıyla 'Gaziantepliler Dayanışma Günleri' etkinliği düzenliyor. 7-16 Nisan 2023 tarihleri arasında Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi Kral Yolu’nda gerçekleştirilecek etkinlikle Gaziantep yöresine ait yöresel ürünler, Antalyalı vatandaşlara tanıtılacak. Gaziantep’ten gelen esnaf da stantlarını açarak, depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. 

ESNAFA CAN SUYU OLACAK 
Gaziantep İslahiye’den gelen esnaf Sedat Akbayram, “Allah kimseye böyle bir deprem felaketi yaşatmasın. Antalya Büyükşehir Belediyesi böyle bir tanıtım günleriyle biz esnafa sahip çıktı. Dükkanlarımız, evlerimiz zarar gördü. Bu etkinlik bize can suyu olacak. Antalya halkı da bizleri en güzel şeklide ağırlayacaktır” dedi. 

Esnaf Dilek Üresin de “Zor günler geçiriyoruz. Gaziantep’in yöresel ürünlerini Antalya halkı ile buluşturmak için buradayız. Depremde kayıplarımız oldu. Deprem sonrasında ilk kez böyle bir tanıtım gününde dükkan açıyoruz. Bize, ustalara, çalışanlarımıza iyi gelecek. Hayata tekrar devam etmeye çalışıyoruz” diye konuştu. 

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