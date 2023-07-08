Antalya’dan ev alan Ruslardan bir taşla iki kuş. Ruslar para kazanmanın yolunu bakın nasıl buldu

Ekonomim'de Fikri Cinokur'un sorularını yanıtlayan Saatçioğlu, Türkiye'nin turizmde rekabet ettiği Mısır, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerin yanı sıra Antalya'da ev sahibi olan Rusların da otellere rakip olduğunu ifade etti. Saatçioğlu şöyle devam etti:

Antalya'da ev sahibi olan Ruslar tatilcileri misafir ederek gelir elde ediyor

"Antalya'da ev sahibi olan Ruslar otellerle yarışıyor. Geçen yıl Antalya'da Rus ve yabancılara 22 bin ev satılmış. Antalya'da ev sahibi olan Ruslar ve yabancılar yakınlarını, arkadaşlarını bu evlerde misafir ederek tatil yaptırıyor ve gelir elde ediyor. Resmi rakamlara göre Antalya'ya en çok gelen turistler Ruslar, ancak bu durum otellerde görülmüyor. Rus turistler esnafın ve AVM'lerin işine geliyor tabii ki bu da memnuniyet verici ama otellerde sorun yaşanıyor."

Üst segment oteller büyük darbe aldı

Saatçioğlu, bu durumdan en çok Belek gibi üst segment otellerin zarar gördüğünü vurguladı. Saatçioğlu, "Rusya'da savaş var, enflasyon çok yüksek. Ama Ruslar tatilden vazgeçmiyor. Biz de fiyatları biraz fazla artırdık. Üst segment oteller 2023 yılı için büyük yatırımlar yaptı. Antalya'da ev sahibi olan Ruslar ve yabancılar otellere alternatif olunca üst segment otellerde de sorun çıkmaya başladı. Bu otellerde işten çıkarmalar olabilir. Bu konu acilen ele alınmalı." diye konuştu.

Hakan Saatçioğlu