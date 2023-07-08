Antalya’dan ev alan Ruslardan bir taşla iki kuş. Ruslar para kazanmanın yolunu bakın nasıl buldu

Turizm sezonunun durumu hakkında konuşan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Hakan Saatçioğlu, Antalya'ya gelen turist sayısının arttığını ancak bunun otellere yansımadığını belirtti.

Antalya’dan ev alan Ruslardan bir taşla iki kuş. Ruslar para kazanmanın yolunu bakın nasıl buldu

Ekonomim'de Fikri Cinokur'un sorularını yanıtlayan Saatçioğlu, Türkiye'nin turizmde rekabet ettiği Mısır, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerin yanı sıra Antalya'da ev sahibi olan Rusların da otellere rakip olduğunu ifade etti. Saatçioğlu şöyle devam etti:

Antalya'da ev sahibi olan Ruslar tatilcileri misafir ederek gelir elde ediyor

"Antalya'da ev sahibi olan Ruslar otellerle yarışıyor. Geçen yıl Antalya'da Rus ve yabancılara 22 bin ev satılmış. Antalya'da ev sahibi olan Ruslar ve yabancılar yakınlarını, arkadaşlarını bu evlerde misafir ederek tatil yaptırıyor ve gelir elde ediyor. Resmi rakamlara göre Antalya'ya en çok gelen turistler Ruslar, ancak bu durum otellerde görülmüyor. Rus turistler esnafın ve AVM'lerin işine geliyor tabii ki bu da memnuniyet verici ama otellerde sorun yaşanıyor."

Üst segment oteller büyük darbe aldı

Saatçioğlu, bu durumdan en çok Belek gibi üst segment otellerin zarar gördüğünü vurguladı. Saatçioğlu, "Rusya'da savaş var, enflasyon çok yüksek. Ama Ruslar tatilden vazgeçmiyor. Biz de fiyatları biraz fazla artırdık. Üst segment oteller 2023 yılı için büyük yatırımlar yaptı. Antalya'da ev sahibi olan Ruslar ve yabancılar otellere alternatif olunca üst segment otellerde de sorun çıkmaya başladı. Bu otellerde işten çıkarmalar olabilir. Bu konu acilen ele alınmalı." diye konuştu.

hakan-saatcioglu-antalya.jpg

Hakan Saatçioğlu

Öne Çıkanlar
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Son Haberler
Demba Ba'dan flaş Suudi Arabistan itirafı Spor
Demba Ba'dan flaş Suudi Arabistan itirafı
50 derecelik cehennem sıcakları geliyor Güncel
50 derecelik cehennem sıcakları geliyor
Ticari taksinin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel
Ticari taksinin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Karamollaoğlu duymak istemediğimiz şeyler söyledi ‘Türkiye, moratoryuma doğru gidiyor. Daha önce Osmanlı döneminde yaşadık’ Siyaset
Karamollaoğlu duymak istemediğimiz şeyler söyledi ‘Türkiye, moratoryuma doğru gidiyor. Daha önce Osmanlı döneminde yaşadık’
Burdur’da elektrik tellerinden çıkan yangında 800 dekar ekili alan kül oldu Güncel
Burdur’da elektrik tellerinden çıkan yangında 800 dekar ekili alan kül oldu
Ordu'da sağanak; ilçe merkezindeki köprüler geçişlere kapatıldı Güncel
Ordu'da sağanak; ilçe merkezindeki köprüler geçişlere kapatıldı
Adana Demirspor'un rakibinden ilginç tercih. Maça Fenerbahçe formasıyla çıktılar Spor
Adana Demirspor'un rakibinden ilginç tercih. Maça Fenerbahçe formasıyla çıktılar