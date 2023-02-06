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Depremzedelere yardıma gitmişti. Kaza yaptı 1 ölü 3 yaralı

Deprem bölgesine destek için giden itfaiye aracı ve minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 16:30
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Antalya'dan Kahramanmaraş'a yardım için giden itfaiye kaza yaptı

Depremzedelere yardıma gitmişti. Kaza yaptı 1 ölü 3 yaralı
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10 ilde hissedilen ve çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş depreminden sonra Antalya’dan bölgeye yardım götürmek isteyen ekipler yola çıkmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait tam donanımlı itfaiye aracı, Manavgat Gündoğdu Mahallesi'nde kaza yaptı. 

ANNESİNİN BAŞINDAN UZUN SÜRE AYRILMADI

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobildeki 4 kişi, sıkıştıkları araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, 78 yaşındaki Şükran Kulaksız’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan araç sürücüsü Mustafa Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aleyna Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada başından yaralanan Temel Ö. ise sağlık ekiplerinin ve vatandaşların ısrarına rağmen yaşamını yitiren annesinin başından uzun süre ayrılmadı.

Yüzünden yaralanan, burnundan kan gelen Temel Ö., annesinin elini öpüp cenazesi başında gözyaşı döktü. Temel Ö., uzun ısrarların ardından ambulansla hastaneye gitti.

Kazanın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Şükran Kulaksız'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

(Kaynak: İHA)

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