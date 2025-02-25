Antalya'dan şoke eden haber! Polis memuru evinde ölü bulundu

Kaynak: DHA
Antalya'dan şoke eden haber! Polis memuru evinde ölü bulundu

Antalya'da polis memuru Fikret Oğuz (54), sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Oğuz'un kalp krizinden hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Akın Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında oturan polis memuru Fikret Oğuz'u uyandırmak için sabah saatlerinde yatak odasına giren eşi, tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, 1 çocuk babası Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Fikret Oğuz'un cenazesi, morga kaldırıldı.

Uyku apnesi olduğu ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulan Fikret Oğuz'un, çalıştığı Antalya Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'nde ve çevresinde sevilen biri olduğu öğrenildi.

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