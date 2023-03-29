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Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı

Antalya- Konya karayolunda gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı yerlerde 15 santimetreye kadar ulaştı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 11:20
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Antalya-Konya karayolunda kar yağışı

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı
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İHA'nın haberine göre, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı etkili oluyor.

Akseki’nin Yarpuz Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında başlayan kar yağışı, Karayolları Alacabel ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler Akseki-Seydişehir karayolunda trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karları temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Şu ana kadar karayolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

Yarpuz Mahallesi'nde kar kalınlığının 10 santimetreye, Alacabel mevkiinde ise 15 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, yolu kullanacak sürücülere zincirlerini yanlarında bulundurmaları uyarısında bulundu.

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