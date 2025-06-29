Antalyalı öğrencilerden yaz kurslarına yoğun ilgi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Antalyalı öğrencilerden yaz kurslarına yoğun ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kurslarına yaklaşık 12 bin öğrenci kayıt yaptırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kurslarına yaklaşık 12 bin öğrenci kayıt yaptırdı.

Yoğun ve yorucu geçen okul döneminden sonra karne sevinci yaşayan ve yaz tatiline başlayan öğrenciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM Yaz Kursları'nda hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak. 20 kurs merkezinde 47 branşta düzenlenecek 596 kursa, 12 bin öğrenci başvurdu.

Bilgisayar kullanımı, Türkçe, matematik, fen bilimleri, oyuncak tasarımı atölyesi, heykel yapımı, butik çikolata yapımı, İngilizce, gitar, halk oyunları, piyano, satranç, drama, modern dans ve zeka oyunları (mangala) gibi branşlarda öğrenciler, ATABEM kurs merkezlerinde eğitim alacak.

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