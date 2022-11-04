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Zeytin üreticisi: Zeytin için de taban fiyat açıklansın

Antalyalı zeytin üreticisi Ramazan Işık, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye seslenerek, "Geçen sene bu zeytinlerimiz 15-20 TL’ydi, bu sene de 15-20 TL. Poşet 12,5 TL’ydi, bu sene 45 TL. Geçen sene biz Antalya’dan Burdur’a gelirken 10-15 TL’ye mazot alıyorduk, şimdi 28 TL. Bakanımızdan, bize, zeytinde bir taban fiyat açıklamasını istiyorum." dedi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 15:02
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Antalyalı zeytin üreticisi: Zeytin için de taban fiyat açıklansın

Zeytin üreticisi: Zeytin için de taban fiyat açıklansın
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Antalya’nın Döşemelatı ilçesinde ürettiği zeytinleri Burdur’daki zeytin pazarında satan Ramazan Işık, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı’na anlattı.

Bakan Vahit Kirişci’ye zeytin için de taban fiyat açıklanması için çağrıda bulunan Işık, şunları söyledi:

Antalyalı zeytin üreticisi Ramazan Işık, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye seslenerek, "Geçen sene bu zeytinlerimiz 15-20 TL’ydi, bu sene de 15-20 TL. Poşet 12,5 TL’ydi, bu sene 45 TL. Geçen sene biz Antalya’dan Burdur’a gelirken 10-15 TL’ye mazot alıyorduk, şimdi 28 TL. Bakanımızdan, bize, zeytinde bir taban fiyat açıklamasını istiyorum" dedi.

Antalya’nın Döşemelatı ilçesinde ürettiği zeytinleri Burdur’daki zeytin pazarında satan Ramazan Işık, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Bakan Vahit Kirişci’ye zeytin için de taban fiyat açıklanması için çağrıda bulunan Işık, şunları söyledi:

"GEREKEN NEYSE YAPILSIN"

"Buradan Tarım ve Orman Bakanı’mıza seslenmek istiyorum; Sayın Bakanım, geçen sene bu zeytinlerimiz 15-20 TL’ydi, bu sene de 15-20 TL. Poşet 12,5 TL’ydi, bu sene 45 TL. Geçen sene biz Antalya’dan Burdur’a gelirken 10-15 TL’ye mazot alıyorduk, şimdi 28 TL. 50 TL de olsa sıkıntımız yok, devletimizin ve hükümetimizin arkasındayız. Şaşmaz, başka yere de oyumuz gitmez. Yalnız Bakanımızdan, bize, zeytinde bir taban fiyat açıklamasını istiyorum. Mesela Karadeniz’de fındığa bir taban fiyat koyuluyor. İster gel devlete ver istersen pazarda sat. Şimdi bunun bir taban fiyatı olsun; isteyen pazarda satsın, isteyen devletimize versin.

Buraya şöyle bir bakarsanız 50-60 kişi zeytinciyiz. Buraya geceden geliyoruz, ‘20 TL’ diyoruz. Zeytin şu anda uygun ama ‘10 TL olmaz mı’ diyorlar. Bunun şimdi tatlısı 80-90 TL. Tatlı zeytin yapan arkadaşlar, bizden şimdi 15 TL’ye alıyor, 80 TL’ye satıyor. Onun ne emeği geçiyor? Üretmiyor, emeği yok, budaması yok, gübresi yok, ilacı yok; al senden 10-15 TL’ye, sat 80 TL’ye. Kocaman bidonun içine katıyorlar, atıyorlar ilaçları, al sana zeytin. Şimdi bizim zeytin doğal. Millet bizden alıyor. Bizim 3 kilo zeytin, bir haftaya tatlanır; sadece bir çay bardağı tuz atacak. Sayın Bakan’ım, siz bilirsiniz, gereken neyse yapılmasını istiyorum."

"Buradan Tarım ve Orman Bakanı’mıza seslenmek istiyorum; Sayın Bakanım, geçen sene bu zeytinlerimiz 15-20 TL’ydi, bu sene de 15-20 TL. Poşet 12,5 TL’ydi, bu sene 45 TL. Geçen sene biz Antalya’dan Burdur’a gelirken 10-15 TL’ye mazot alıyorduk, şimdi 28 TL. 50 TL de olsa sıkıntımız yok, devletimizin ve hükümetimizin arkasındayız. Şaşmaz, başka yere de oyumuz gitmez. Yalnız Bakanımızdan, bize, zeytinde bir taban fiyat açıklamasını istiyorum. Mesela Karadeniz’de fındığa bir taban fiyat koyuluyor. İster gel devlete ver istersen pazarda sat. Şimdi bunun bir taban fiyatı olsun; isteyen pazarda satsın, isteyen devletimize versin.

Buraya şöyle bir bakarsanız 50-60 kişi zeytinciyiz. Buraya geceden geliyoruz, ‘20 TL’ diyoruz. Zeytin şu anda uygun ama ‘10 TL olmaz mı’ diyorlar. Bunun şimdi tatlısı 80-90 TL. Tatlı zeytin yapan arkadaşlar, bizden şimdi 15 TL’ye alıyor, 80 TL’ye satıyor. Onun ne emeği geçiyor? Üretmiyor, emeği yok, budaması yok, gübresi yok, ilacı yok; al senden 10-15 TL’ye, sat 80 TL’ye. Kocaman bidonun içine katıyorlar, atıyorlar ilaçları, al sana zeytin. Şimdi bizim zeytin doğal. Millet bizden alıyor. Bizim 3 kilo zeytin, bir haftaya tatlanır; sadece bir çay bardağı tuz atacak. Sayın Bakan’ım, siz bilirsiniz, gereken neyse yapılmasını istiyorum."

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