Antalyalılar Gerenlik Koyu için ayaklandı: Halkın koyu halkın kalmalı

Antalya / Yeniçağ

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi Yalı mevkisinde, Patara Antik Kenti’ni de içine alan 1’inci Derecede Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsündeki Gerenlik Koyu’nun bulunduğu 77 bin metrekarelik orman arazisinin “Konaklamasız Orman Parkı” projesiyle ihaleye çıkarılması, bölge halkını ayağa kaldırdı. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü’nün 29 Nisan’da gerçekleştireceği ihale, koyda lokanta, büfe, kahvehane, ibadethane, yöresel ürün satış noktaları, tuvalet ve otopark gibi 1190 metrekarelik yapılaşmayı öngörüyor. Ancak, bu planlar, doğal güzellikleriyle ünlü koyun geleceğini tehdit ettiği gerekçesiyle halkın ve doğaseverlerin büyük tepkisini çekti.

“DOĞAMIZ KATLEDİLECEK, DENİZİMİZ KİRLENECEK!”

2018’de Bakanlar Kurulu kararıyla “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edilen Gerenlik Koyu, daha önce 2020 yılında kaçak plaj ve izinsiz yol açma girişimleri nedeniyle gündeme gelmişti. O dönemde halkın şikayetleriyle durdurulan bu faaliyetlerin ardından, şimdi de koyun özel bir firmaya kiralanacak olması bölge sakinlerini öfkelendirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, bölgede kanalizasyon ve içme suyu altyapısı bulunmuyor. Bu durum, ihale gerçekleşirse koyda deniz kirliliğinin kaçınılmaz olacağına işaret ediyor. Raporda, plaj işletmesi gibi faaliyetlerin kısa sürede Gerenlik Koyu’nun berrak sularını kirleteceği vurgulandı.

HALK VE TUR TEKNECİLERİ AYAKTA

Gerenlik Koyu’nun doğal haliyle korunmasını isteyen Yeşilköylü, Kınıklı, Ovalı, Pataralı ve Kaşlı vatandaşlar, tur tekne işletmecileri ve doğaseverler, ihalenin iptali için bir araya geldi. Koyda toplanan yüzlerce kişi, doğalarına sahip çıkmak için seslerini yükseltti. Kaş Belediye Meclis Üyesi Uğur Zafer Ünal, yaptığı konuşmada, “Bu koy, halkın on yıllardır özgürce kullandığı bir alan. Şimdi buraya para ödeyerek gireceğiz ya da hiç giremeyeceğiz. Plajlar, bungalovlar, beton yığınlarıyla bu eşsiz doğa yok edilecek. Kaş’ın böyle ticari alanlara ihtiyacı yok, halkın denize ulaşabileceği yerler zaten azalıyor. 60 bin kişinin hakkı mı önemli, yoksa bir kişinin kârı mı?” diyerek tepkisini dile getirdi.

“HALKIN KOYU HALKIN KALMALI!”

Bölgedeki tur teknecileri de ihalenin iptali için çağrıda bulundu. Tekneciler, Gerenlik Koyu’nun doğal yapısının bozulmasının hem turizme hem de geçim kaynaklarına zarar vereceğini belirtti. Bölge halkı, doğaseverler ve tekneciler, ihalenin iptali talebiyle 25 Nisan Cuma günü Gerenlik Koyu’nda bir basın açıklaması yapmaya hazırlanıyor. “Halkın koyu, halkın kalmalı!” sloganıyla birleşen Kaşlılar, bu doğa harikasını korumak için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguluyor.