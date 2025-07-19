Antalyalılar sıcak ve nemden bunalıp denize atladı

Kaynak: DHA
Antalyalılar sıcak ve nemden bunalıp denize atladı

Antalya'da 30 derece sıcaklık ve yüzde 90 oranındaki nemden bunalan vatandaşlar, 30 derece sıcaklığındaki denize girip serinlemeye çalıştı.

Kentte öğle saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece, nem ise yüzde 90 ölçüldü. Rüzgarın saatte 8 kilometre hızla güneydoğu yönünden estiği kentte hissedilen sıcaklık 36 dereceye yükseldi. Sıcak ve nemden bunalanlar, 30 derece sıcaklığındaki deniz suyuna girerek serinlemeye çalıştı.

Nem nedeniyle kenti çevreleyen dağların görülmediği Antalya'da, serinlemek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Sıcaktan bunalanlar denize girip, plaj şemsiyesinin gölgesinde vakit geçirdi. Bazıları tehlikeli olmasına rağmen sahile yakın kayalıklardan atlayarak denizde yüzdü.

Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerinde sıcaklığın beklendiği kentte, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından saat 11.00 ile 16.00 arasında, başta kronik rahatsızlığı bulunanlar, çocuklar ve yaşlıların açık alanda bulunmamaları konusunda uyarı yapıldı.

antalyanin-havasi-da-denizi-de-sicak-823058-243858.jpg

antalyanin-havasi-da-denizi-de-sicak-823059-243858.jpg

antalyanin-havasi-da-denizi-de-sicak-823060-243858.jpg

antalyanin-havasi-da-denizi-de-sicak-823061-243858.jpg

Son Haberler
Antalya’da deniz bile serinletmiyor: Sıcaklık herkesi bunalttı
Antalya’da deniz bile serinletmiyor: Sıcaklık herkesi bunalttı
Şehrin göbeği boks ringine döndü: O anlar kamerada
Şehrin göbeği boks ringine döndü: O anlar kamerada
İstanbul'da aracında uyuşturucu kullandığı öne sürülen taksi şoförü yakalandı
İstanbul'da aracında uyuşturucu kullandığı öne sürülen taksi şoförü yakalandı
Antalyalılar sıcak ve nemden bunalıp denize atladı
Antalyalılar sıcak ve nemden bunalıp denize atladı
Los Angeles’ta patlama şoku! 3 Polis hayatını kaybetti
Los Angeles’ta patlama şoku! 3 Polis hayatını kaybetti