Antalya'nın Kaş ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

İlçede Gömbe, Sütleğen, Akörüsü ve Beldibi'nin de aralarında bulunduğu yüksek kesimlerdeki mahallelerde, kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için Kaş Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışması yapan ekipler, yayla yollarında araçlarıyla mahsur kalan çok sayıda kişiye kurtardı.